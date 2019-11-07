В четверг, 6 ноября, французская актриса Катрин Денев перенесла инсульт. Она госпитализирована в парижскую клинику. Об этом передает People со ссылкой на Agence France-Presse.

Как заверили в своем заявлении для прессы родные Катрин, поражения мозга очень небольшое и ожидается восстановление.

"К счастью, у нее не произошло потери моторных функций, хотя, конечно, ей нужно будет некоторое время отдохнуть", - отметили представители звезды.

По словам источников, инсульт поразил Денев во вторник днем, на съемочной площадке фильма "De son vivant" в городе Гонесс (Франция).

Легендарная актриса начала свою карьеру в 1960-х годах и снялась в классических фильмах, включая "Белль де Жур", "Шербурские зонтики" и "Отталкивание". Она была номинирована на премию "Оскар" за роль в фильме 1993 года "Индокитай".

Фото: liveinternet.ru

Как сообщала "Страна", по данным журналистам Катрин Денев была госпитализирована в серьезном состоянии в одну из парижских больниц.

Напомним, что Бриджит Бардо, как и Катрин Денев, пошла против волны заявлений про домогательства. Бардо рассказала, что в своей карьере не сталкивалась с домогательствами,а комплименты о красоте ей наоборот нравились.