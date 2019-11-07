У собственника телеканала "Прямой" Владимира Макеенко правоохранители проводят обыски. Об этом сообщили в прямом эфире телеканала.

"Владимира Макеенко на месте мы не видели, в квартиру мы не заходили, потому что она была закрыта. В подъезде самом мы его также не видели. Однако, кто именно проводит обыски, мы тоже пока что не понимаем, так как никаких опознавательных знаком на этих людях не было. Представиться и сказать, из какого они органа, они нам отказались", - сказал корреспондент во время прямого включения.

Также репортер добавил, что двери квартиры перед обыском никто не взламывал. В жилье собственника телеканала зашли 3-4 мужчин, а вместе с ними две женщины, которые, вероятно, являются свидетелями.

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