Сегодня, 8 ноября, Украинская православная церковь отмечает Дмитриев день. Он посвящен памяти Дмитрия Солунского, который принял мученическую смерть за христианскую веру.

"Страна" рассказывает, что известно об этом празднике, что сегодня можно и нельзя делать, приметы и обычаи, какие молитвы рекомендовано читать.

Также сегодня отмечают именины Дмитрия. Поздравления, открытки и картинки мы опубликовали здесь.

Дмитрий Солунский житие

Димитрий Солунский работал в должности проконсула у императора Галерия Максимиана в Фесалониках (сейчас Салоники).

Дмитрий был последователем апостола Павла и, вопреки воле Максимиана, стал искоренять язычество и проповедовал учение Христа.

За это император приказал его казнить. Это произошло как раз 8 ноября - Дмитрия умертвили копьями.

Палачи выбросили тело на поедание хищникам, но верующие нашли его и предали земле. Но перед этим помощник Дмитрия омочил его кровью полотенце и стал исцелять ним больных людей (за что, кстати, тоже принял смерть мученика).

Икона Дмитрия Солунского

О чем молятся Дмитрию Солунскому

Считается, что святые мощи Дмитрия Солунского помогают в излечении от многих заболеваний, особенно от глазных. Ему нужно молиться о помощи тем, кто болен, а также об укреплении духа перед лицом опасности.

Также Дмитрий называют покровителем воинов и защитником от вражеских нападений. Военные и их близкие могут молиться святому Дмитрию Солунскому о том, чтобы выжить в боевых действиях и чтобы преодолеть тяжести несения службы.

Ниже мы предлагаем вниманию читателей молитвы, которые нужно читать Дмитрию Солунскому.

Дмитриев день 2019 - что можно и нельзя делать

Интересно, что по народным обычаям 8 ноября было принято пить пиво. "В Дмитриев день и воробей под кустом пиво варит", - говорили люди, употребляя хмельной напиток.

8 ноября не разрешалось работать. Нельзя и забывать об усопших родственниках. Но не только путем молитвы в церкви. На ночь в квартире принято оставлять емкость с чистой водой и полотенцем - чтобы почившая душа могла напиться или умыться.

Обед в Дмитриев день подают вечером, поскольку прихода душ ждут после наступления темноты. От каждого блюда им откладывают по ложке в отдельную тарелку и оставляют перед иконой.

Дмитриев день - народные приметы

Дмитриев день считается окончанием сезона сватовства.

Если 8 ноября выдалось снежным и морозным, то и весны ждали холодной и снежной. Если заря была багровой, то ожидалась ветреная погода.

Согласно приметам, на Дмитриев день наступает зима и продолжается до святого Георгия (6 мая).

На Дмитриев день также гадают по гостям. Если первым 8 ноября в дом зайдет человек состоятельный и добрый, то и год будет прибыльным.

Православный календарь на ноябрь по дням читайте здесь.

Дмитриев день - поздравления, открытки и гифки

С Дмитриевым днем можно поздравить своих близких и друзей, отправив им картинку, открытку или гифку.

Дмитрий Солунский поздравления

Дмитрий Солунский открытки

Дмитрий Солунский гифки

С днем ангела, Дмитрий! Открытки и поздравления