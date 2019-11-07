После завершения драматической игры Лиги чемпионов между Динамо Загреб и донецким Шахтером ("горняки" вырвали ничью на последней секунде с пенальти, 3:3 - Ред.) 25-летний защитник загребчан Дино Перич был очень расстроен и не смог сдержать слез.

Фото опубликовало издание Sportske novosti.

За несколько минут до окончания игры Динамо вел со счетом 3:1, однако "горняки" сумели отыграться благодаря точным ударам Жуниора Мораеса и Тете с точки.

После финального свистка игроки Динамо без сил рухнули на газон, многие плакали. Дино Перич "приземлился" рядом с рекламным щитом. Пожарные, которые присутствовали на игре, попытались успокоить игрока.

Фото: sportske.jutarnji.hr

Как сообщала "Страна", наставник "Шахтера" Луиш Каштру после игры сказал, что впервые в жизни не смотрел, как пробивается пенальти.

Напомним, что 7 ноября свои игры в Лиге Европы проведут киевское "Динамо" (19:55) и ПФК "Александрия" (21:55).