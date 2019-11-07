Вчера суд арестовал женщину, которая оказалась бывшим добровольцем "Правого сектора" с позывным "Пума". Инне Грищенко с ее мужем (он был задержан ранее) вменяют покушение на бизнесмена в Ивано-Франковской области. Его машину планировали взорвать, но акция сорвалась.

А по информации "Страны" из источников в силовых структурах, "Пуму" и ее супруга могут сделать подозреваемыми и по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Следствие по нему длится уже более трех лет и до сих пор в нем нет даже подозреваемых.

Интересно, что Шеремета взорвали в автомобиле. А среди разыскиваемых преступников - мужчина и женщина. То есть это могут быть в теории те же люди, которые похожим образом пытались взорвать ивано-франковского бизнесмена.

"Страна" вспоминает как расследовалось дело Шеремета и как с ним может быть связана "Пума".

Убийство и первые шаги следствия

Исполнительный директор сайта "Украинская правда" и ведущий радио "Вести" Шеремет был убит утром 20 июля 2016 года в центре Киева - на перекрестке улиц Франко и Хмельницкого. Взорвался автомобиль, который принадлежал гражданской жене журналиста - владельцу "Украинской правды" Алене Притуле.

Взрывчатку под авто закладывала мужчина и женщина накануне ночью. Их можно рассмотреть на видео с уличных камер наблюдения.

Первые экспертизы показали, что взрывали автомобиль противопехотной миной, которая прошла апгрейд и детонировала на радиоуправлении. Из чего можно сделать вывод, что киллеры - профессионалы.

Сим-карту, с которой убийцы активировали мину, они выбросили неподалеку от места преступления. Однако отработка этого следа никуда не привела.

Зато удалось установить место, где киллеры нажали на кнопку - в аварийном доме неподалеку. Полиция опубликовала видео с кадрами лиц, которые могут быть причастны к подрыву.

Слежка за Шереметом

Позже стало известно, что накануне убийства за журналистом следили. Во-первых, сами киллеры, которые изучали маршруты своей жертвы (об этом заявила полиция). А во-вторых - сотрудники СБУ.

Его идентифицировали журналисты, которые вели собственное расследование гибели Шеремета.

На видео с камер наблюдения неподалеку от места взрыва заметили автомобиль Skoda с номером 2551, которым по доверенности управлял сотрудник "конторы" Игорь Устименко.

Позже Устименко отрицал свою причастность к Шеремету, утверждая, что он был там по другим делам и в СБУ давно не служит. Его в итоге допросила полиция. И только летом 2019 года правоохранители признали, что Устименко проходит свидетелем по делу.

Как уже рассказывала "Страна", Устименко мог работать на один из самых закрытых департаментов СБУ - наружное наблюдение. Его сотрудники обычно официально не числятся в спецслужбе.

За кем мог следить секретный сотрудник в ночное время? Источники "Страны" сообщали, что наружка СБУ вела наблюдение не за самим Шереметом, а за его друзьями из "Азова", которых подозревали в незаконном обороте оружия (Шеремет плотно общался с "азовцами").

След добровольцев и украинской власти

По этой или по другой причине - но следствие отрабатывало версию причастности убийц Шеремета к добровольческим батальонам. И даже запросило через суд разрешение на исследование контактов по добробатам, которые базировались на побережье Азовского моря - в Юрьевке и Урзуфе, где находились места дислокации "Азова" и "Правого сектора" (эти телефонные номера были "запеленгованы" в районе места взрыва машины Шеремета).

Позже источники в силовых структурах рассказали, что это исследование показало.

"Проверка номеров телефонов волонтеров и бойцов "Азова", которых подозревали в причастности к убийству Шеремета, ничего не дала. Но есть данные, что возможные убийцы принадлежали к другому добровольческому подразделению – они уволились из него в 2015 году. Сейчас следствие проверяет их причастность к убийству – идет проверка их номеров, где они находились в момент убийства," - пояснил следователь.

То есть, как видим, следствие на низовом уровне шло. Однако на выходе, спустя три года этой работы - нулевой результат. Что наводит на мысль о сознательном торможении этого дела.

Руководитель сети журналистов-расследователей OCCRP Дрю Салливан прямо заявлял, что к делу причастны украинские власти. Главный мотив - посеять среди украинских журналистов амосферу страха.

"Во многих случаях убийства журналистов происходят, чтобы создать ощущение неуверенности. Особенно на территории, находящейся в состоянии войны. Цель – повысить поддержку действующей власти во времена нестабильности", - заявил Салливан.

О том, что заказчик гибели Шеремета находится в укранской власти, говорил и экс-прокурор Виктор Шокин в интервью "Стране". Он рассказал, что человек, причастный к убийству, занимает высокий пост.

На уточняющий вопрос, причастен ли к убийству Шеремета один из народных депутатов, Шокин сказал следующее: "Можно сказать и так. Человек, который, как я считаю, в этом участвовал как заказчик, занимал раньше и занимает сейчас довольно высокий пост".

Но это было еще при власти Порошенко. А изменилось ли что-то при Зеленском?

"Российский след". Зе-отчет по делу Шеремета

В конце июля Владимир Зеленский устроил публичный отчет правоохранителей по делу Шеремета. Он проходил в присутствии журналистов.

Правда, ни глава МВД Арсен Аваков, ни генпрокурор Юрий Луценко на это мероприятие не явились. За них отдувался глава Нацполиции Сергей Князев.

Он, как мы уже упоминали, заявил, что "топтун" Устименко проходит по делу как свидетель, но к убийству журналиста не причастен.

Также Князев дал понять, что одна из главных версий преступления - это "российский след". О котором все уже успели забыть с тех пор, как после убийства Шеремета Россию по традиции обвинил Петр Порошенко (хотя, как говорилось выше, все нити наоборот вели к украинским добробатам).

Сначала глава Нацполиции сказал, что Шеремет был другом убитого в Москве Бориса Немцова. После он напомнил о волне взрывов и выстрелов по консульствам Польши в 2017 году. И заявил, что это осуществляла "пророссийская группа", которая действовала с целью дискредитации Украины.

В той же связи он напомнил о других громких убийствах - сбушника Хараберюша, разведчика Шаповала, добровольца Махаури, а также о покушении на нардепа Игоря Мосийчука.

Глава Нацполиции заявил, что у всех этих дел есть связь с убийством Шеремета. Правда, какая - непонятно.

Остальную информацию Князев согласился раскрыть лишь конфиденциально президенту, да и то - если тот даст согласие о неразглашении. После этого полицейский и президент уединились, а пресс-конференция закончилась.

То есть спустя три года после убийства журналиста руководство полиции выдвинуло какую-то фантастическую версию, которая была выдержана в лучших традициях Порошенко. Естественно все это - без врученных кому-либо подозрений.

Видимо, целью заявлений о российском следе было отвлечение внимания от неудобной для властей темы следа добробатов.

А ведь по сути только этот след и может вести к упомянутым Шокиным VIP-заказчикам убийства. Большинство крупных политиков постмайданной волны так или иначе имели выход на вооруженные формирования, которые воевали на Донбассе.

Охота на "Пуму"

Реанимировать тему причастности добробатов может вчерашний арест "Пумы" - Инны Грищенко, которая воевала в "Правом секторе". Ее арестовали на два месяца по делу о покушении, в котором участвовал ее муж.

"Пума" воевала в Правом Секторе на Донбассе, была тяжело ранена. На войне вышла замуж за сослуживца – Влада Грищенко.

Затем устроилась на работу в "Пицца-Ветерано" официанткой. По информации "Страны", муж "Пумы" - Влад Грищенко с позывным "Буча" проходил службу в батальоне "Правого сектора", принимал участие в обороне Донецкого аэропорта, был командиром отделения разведки. Затем перевелся в ВСУ, где служил командиром саперного отделения в 95 бригаде.

Демобилизовался он в 2017 году.

Как сообщили "Стране" источники в полиции, мужа "Пумы" - Инны Грищенко, Влада Грищенко, задержали еще в сентябре 2019 года по подозрению в покушении на предпринимателя в Косове Ивано-Франковской области.

Бизнесмен в июле 2019 года обнаружил под своей машиной взрывное устройство.

А сейчас по этому же делу арестована и Инна Грищенко. В рамках него же прошли обыски у помощника владельца "Пицца-Ветерано" и в самом кафе.

"Страна" выяснила подробности этого дела. Супругов подозревают в покушении на "авторитетного" прикарпатского бизнесмена Михаила Чекурака, который неоднократно фигурировал в уголовных делах.

13 июля 2018 года Грищенко, по версии следствия, попытался взорвать Чекурака. Вернувшись домой после поездки в село он нашел на тротуаре возле своего внедорожника самодельную взрывчатку. Она должна была взорваться, когда автомобиль тронется с места, но что-то пошло не так и бомба отвалилась и упала на плитку.

После нескольких экспертиз правоохранители вышли на "Бучу"-Грищенко, который, как они подозревают, и прикрепил ночью взрывчатку, пока Чекурака не было дома.

"У самого Чекурака конфликт с бывшей тещей, хозяйкой ресторана "Старой Косов". Он и сам попытался насолить экс-родственнице, - рассказал "Стране" источник в полиции Ивано-Франковска. - В сентябре прошлого года ресторан взорвали, и по горячим следам задержали четырех человек: заказчика Чекурака, посредника и двоих исполнителей родом из Закарпатья. Против авторитета возбудили дело, но отпустили под залог в полмиллиона гривен и на личные поручительства нескольких депутатов Косовского районного и городского совета от "Батькивщины", БПП, УКРОПа и Самопомощи. Позже одному из поручителей, Андрею Лавруку, порезали шины на машине".

Подорвать ресторан, по версии следствия, Чекурак хотел, чтобы сорвать запланированную там свадебную вечеринку дочери судьи, которая ведет его бракоразводный процесс и которая вынесла решение по разделу имущества не в его пользу. Так он решил отомстить судье и насолить теще.

"Сначала по заказу Чекурака в ресторане разлили ртуть, а затем взорвал заведение. Тещу с мужем связали избили и ограбили", - говорит источник.

По информации источника, Чекурака могли заказать Буче и Пуме родственники бывшей жены, также влиятельные люди.

"Кроме того, у него были конфликты с бизнес-партнерами", - говорит источник.

Какая связь с Шереметом?

По информации источников "Страны" в Генпрокуратуре, у следствия есть версия, что супруги Грищенко причастны и к убийству Шеремета. И ее могут начать отрабатывать.

Хотя пока не совсем понятно, насколько эта версия обоснована.

"По убийству Шеремета также проходили исполнителями мужчина и женщина, которые также устанавливали взрывное устройство. Но "Буча" и "Пума" - супруги Грищенко в то время, по имеющейся информации, находились в других местах. Но, конечно же, эта версия требует дополнительной проверки. Ничего исключать нельзя", - говорит источник "Страны" в полиции.

В тоже время другой источник в силовых структурах говорит, что есть "определенные моменты", которые указывают на причастность "Пумы" и ее мужа к убийству Шеремета. "Но нужно провести очень скурпулезную работу, чтоб установить все детали", - говорит источник.

По данным "Страны" в настоящее время версия о причастности супругов Грищенко к убийству Шеремета активно разрабатывается.

Если она подтвердится, то это, безусловно, будет прорывом в расследовании преступления. И, возможно, позволит выйти и на его заказчиков.