Издатели толковых словарей английского языка в Harper Collins назвали словосочетанием 2019 года фразу "климатическая забастовка" (сlimate strike). Об этом сообщили в блоге издательства.

Уточняется, что климатические забастовки - это акции в рабочее время с требованием активизировать меры по ограничению вредных выбросов в атмосферу. Их популяризовала шведская школьница Грета Тунберг, которая с осени 2018 года начала устраивать "школьные забастовки" по пятницам, постепенно к ней начали приоединяться школьники и трудящиеся во всем мире.

По данным Collins, за 2019 год частота употребления выражения "климатическая забастовка" увеличилась в сто раз.

В издательстве отмечают, что за последний год в английском стали чаще употребляться выражение, описывающие экологические проблемы или сбои в цифровых технологиях. Лингвисты считают, что на этом фоне сочетание "климатическая забастовка" звучит как позитивная реакция на серьезный кризис и "повод для оптимизма в темные времена".

В шорт-лист слов года вошли также выражения deepfake (технологично смонтированное видео, трудно отличимое от реального), hopepunk (оптимистичное движение в культуре и СМИ, возникшее как реакция на антиутопические тенденции) и influencer (инфлюенсер, рядовой блогер, который начинает оказывать значительное влияние на общественное мнение).

Напомним, что в 2017 году британский словарь назвал главным выражением fake news ("фейковые новости"). А в 2018 было определено слово single-use ("одноразовый"), на выбор которого повлияли горы мусора в океане.

Также мы сообщали, что Зеленский признался, что у него уже аллергия на слово "капитуляция".