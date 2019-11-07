В Киеве на месте "гейзера" от прорыва трубы на перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели начался ремонт. Задействована коммунальная техника.

Об этом в четверг, 7 ноября, передает корреспондент "Страны".

Фото: Страна

Видео: Cтрана

Как сообщала "Страна", в центре Киева во вторник, 5 ноября, прорвало трубу с горячей водой на перекрестке ул. Саксаганского и Шота Руставели.

На видео орошо было видно видно, что в яму, которая образовалась в результате прорыва трубы, упал автомобиль. На месте работала спецтехника. Из-за происшествия образовались пробки.

Напомним, что специалисты-экологи назвали районы в Киеве, в которых самый грязный воздух. Наблюдения провели специалисты государственной Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.