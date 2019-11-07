Китай и США согласились на поэтапное снижение пошлин на товары. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна.

Первый этап учитывает договоренности о поставках американских сельхозтоваров в КНР, установлении правил для предотвращения манипулирования курсами валют, мерах по защите интеллектуальной собственности и открытии рынков КНР для американских компаний.

Ранее в этом месяце США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в случае подписания которого США, как ожидается, не будут вводить новые пошлины против КНР с 15 декабря, как было ранее объявлено.

Трамп сообщил, что, по условиям соглашения, КНР увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд.

Предполагалось, что лидеры двух стран подпишут соглашение в ходе саммита АТЭС, который должен был пройти в Чили 16-17 ноября, однако президент Чили Себастьян Пиньера отказался принимать саммит из-за внутренних проблем в стране.

Ранее "Страна" писала о том, что Китай получил от ВТО "добро" на новые торговые пошлины против США.

Также мы сообщали, что Трамп распорядился отметить пошлины на украинские товары.