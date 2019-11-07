В Украине участились случаи побега преступников из-под конвоя при доставке в ИВС или депортации в другую страну. Так, сегодня от правоохранителей скрылся россиянин, разыскиваемый за ряд преступлений в своей стране. 51-летнего мужчину задержали в аэропорту "Борисполь", составили протокол по ст. 208 УПК Украины и намеревались отвезти в изолятор временного содержания до решения суда. Однако до ИВС преступника не довезли. Он сбежал.

"Страна" собрала всю информацию о данном случае и подобных, имевших место ранее.

Беглец № 1: Удрал до экстрадиции

В полиции Киевской области беглеца объявили в розыск и даже опубликовали ориентировку. Однако о подробностях самого побега и о том, как конвой упустил преступника из РФ не сообщается. Также не раскрывается имя беглеца и подробности о его преступном прошлом.

Известно, что это мужчина под 170 метров с бритыми висками и русыми волосами, короткой темной бородой, одетый в спортивный костюм черного цвета и коричневую куртку.

На поиски преступника подняли весь личный состав Васильковского отдела полиции, привлекли дополнительные силы из близлежащих территориальных подразделений полиции, задействовали пешие и автопатрули, спецназовцев, кинологов.

Полицейские блокировали все направления, куда сбежавший из-под конвоя мог добраться своим ходом. Обычные люди также приобщились к поимке преступника. Они первыми заметили в окрестностях Василькова неизвестного мужчину, который пытался убежать от них.

Первыми на месте были бойцы спецподразделения тактико-оперативного реагирования и бойцы полка полиции спецназначения. Они догнали беглеца в поле и задержали его.

Задержанного доставили в ИВС, где он будет ожидать решения суда об избрании меры пресечения. Кроме того, иностранец теперь ответит за свой побег от стражников. Полиция открыла уголовное производство по ст. 393 УКУ (побег из-под стражи), санкция которой предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы.

Беглец № 2: Наркобарон Сильвер сбежал от сбушников

Одна из самых известных историй побега связана с именем израильского интернет-наркобарона Амос Дов Сильвера, который основал онлайн-сеть продажи марихуаны "Telegrass" и сбежал от сбушников в аэропорту "Борисполь". Это произошло 15 августа в день, когда его должны были депортировать в Израиль.

Момент побега зафиксировали видеокамеры. Видно, что Сильверу удалось скрыться не без участия раззяв-спецназовцев. Так, конвоируемый преступник во время проверки багажа (на фаст-треке) получает от правоохранителя условный знак - почесывание затылка, и неспешно начинает пропадать из поля зрения сотрудников СБУ. Конвоиры словно под гипнозом продолжают стоять на досмотре и неспешно разбирать свои вещи. Обнаружив пропажу, они начинают кому-то звонить и не предпринимают попыток оперативного задержания.

Побег Сильвера вошел в историю как один из самых дерзких. По данным "Страны", в день побега Сильвера так и не довели до паспортного контроля из-за того, что у одного из сотрудников СБУ при проверки в ручной клади обнаружили нож. Спецназовец вступил в перепалку с пограничниками, доказывая свое право на перевозку таких вещей. Этой сумятицей и воспользовался наркобарон.

В конечном итоге беглеца задержали в Умани спустя несколько дней - 17 августа, в 9 утра. Прокуратура возбудила дело по факту его исчезновения по ч.1 ст.393 УКУ (побег из-под стражи), с предполагаемым наказанием по статье - от 3 до 5 лет заключения.

Троих сотрудников СБУ, которые содействовали побегу, задержало Государственное бюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры и при содействии СБУ, их допросили профессиональные полиграфологи и отстранили на время расследования.

Сильвера же в ночь на 18 августа успешно экстрадировали из Украины в Израиль в сопровождении сотрудников СБУ и подразделения "Альфа".

Интернет-наркобарона Сильвера в Израиль депортировали со второго раза Фото: Facebook/Прокуратура міста Києва

Как сбегают беглецы

Преступники используют различные уловки для побега. Самыми распространенными являются предлоги - отойти в туалет, подышать воздухом по причине недомогания, прогуляться, сделать звонок. Обеспеченные правонарушители подкупают полицейских денежным вознаграждением за помощь в побеге или добиваются своего при помощи криминальных авторитетов на свободе.

Нередко полицейские сами вступают в приятельские отношения с членами банды. Как это произошло в случае с киевскими конвоирами, которые накрывали столы, организовывали досуг и даже выпивали с подсудимыми бандитами.

Самые отчаянные преступники нередко вступают в драку с конвоирами, поэтому работа сопровождающих преступников является одной из самых опасных. Так, в конце октября в Днепре при переезде в спецвагоне поезда "Мариуполь-Львов" осужденный на пожизненное заключение преступник напал на одного из конвоиров и убил его.

Еще один случай побега мошенника во время конвоирования произошел год назад: сбежал брачный аферист Александр Бурлака, судимый Луцким городским судом Волынской области. Его задержали в арендованной квартире на Троещине, а в отношении упустивших преступника конвоиров назначили служебную проверку.

Александр Бурлака выманивал у женщин десятки тысяч долларов Фото: kyiv.npu.gov.ua