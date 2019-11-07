В четверг, 7 ноября, сотрудники полиции в Киевской области быстро задержали россиянина, который был объявлен в розыск в России и задержан в аэропорту "Борисполь", но сбежал во время конвоирования.

Об этом "Стране" сообщили источники из силовых структур.

По официальным данным, ранее ему удалось сбежать из под стражи во время конвоирования в ИВС.

После этого был оперативно объявлен план "Сирена" и он был задержан на территории Киевской области.

Фото: Страна

Фото: ГУ НП Киева

Как сообщала "Страна", в Киеве неплательщик за комуналку устроил расстрел соседей. Мужчина, которого он ранил, был срочно госпитализирован и выжил. Он уже переведен из реанимации.

Напомним, что атошницу "Пуму" и ее супруга могут обвинить в убийстве журналиста Павла Шеремета.