В Киеве, 7 ноября, временно закрыли станции метро "Золотые ворота", "Красный хутор" и "Академгородок". Причиной этого стало сообщение о минировании, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Внимание! Следующие станции закрыты: "Золотые Ворота", "Красный хутор" и "Академгородок". Получено анонимное сообщение о минировании", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте ЧП проводится проверка с участием полиции и саперов.

Фото: web.telegram.org

Напомним, аналогтчное ЧП было в Киеве 5 ноября, когда закрыли две центральные станции метро после звонка о минировании, а 19 сентября в столице неизвестные "заминировали" десятки объектов и требовали 20 миллионов евро.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве ночью мужчина напился и сообщил о минировании моста Патона. Ему грозит 6 лет тюрьмы.