8 ноября в мире отмечают день КВН и Международный день радиологии, православные почитают память Дмитрия Солунского, который считается покровителем воинов. Сегодня именины - у Дмитрия, Василия, Марка и Антона.

Народные и церковные праздники

Православные сегодня почитают великомученика Дмитрия Солунского, который также известен как Димитрий Мироточец. У лика святого молятся о защите воинов и государства от нападений врагов. Наши предки предсказывали погоду на зиму по сегодняшнему дню. Если будет тепло - зима предстоит суровая; если кошка прикрывает морду лапой - к холоду.

Международные праздники

Сегодня в мире отмечают день Клуба Веселых и Находчивых. Впервые праздник отметили в 2001 году. Идею предложил президент международного клуба КВН Александр Масляков. Выпуск программы КВН впервые вышел в эфир в 1961 году. КВН - давно стал зрелищным увлечением, обителью веселых и находчивых. Для многих КВН-щиков игра стала второй работой, бизнесом и даже судьбой. Правила игры неизменны и знакомы многим болельщикам: приветствие, разминка, СТЭМ, БРИЗ, музыкальный конкурс, домашнее задание. Напомним, много лет в клубе КВН играл и ставший президентом Украины Владимир Зеленский.

Студия Квартал-95 - выходцы из КВН-а

Еще один праздник, который отмечают сегодня во всем мире - день радиологии. В этот день в 1895 году немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген открыл лучи, позволяющие увидеть человека изнутри. Рентгеновские лучи были открыты в процессе экспериментов с электричеством, ученый назвал их X-лучами.

События и даты

В 1903 году в Голландии изобрели электрокардиограф.

В 1927 году началось строительство Днепровской ГЭС, которая стала крупнейшей в Европе.

В 1994 году Джордж Буш-младший был избран 46-м губернатором Техаса.

В 2000 году в Англии в больнице Манчестера завершилась 20-часовая операция по разделению двух сиамских близнецов, в итоге которой Мэри умерла, а Джоди выжила.

Сегодня легендарному французскому актеру Алену Делону исполняется 84 года. Летом он перенес инсульт, но восстановился в швейцарской клинике, откуда его сын Ален-Фабьен опубликовал селфи.

Похудевший, но улыбающийся актер с сыном Фото: instagram.com/alainfabiendelon

Именины

День ангела отмечают сегодня Дмитрии, Василии, Марки и Антоны.