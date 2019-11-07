Наставник киевского Динамо Алексей Михайличенко пообщался с журналистами накануне встречи 4-го тура группового этапа Лиги Европы против Копенгагена.

Видео с пресс-конференции обнародовала пресс-служба динамовцев.

- В каких кондициях находятся Буяльский и Кадар? Они приехали в Данию, чтобы готовиться к Шахтеру в недельном цикле, действительно ли могут помочь команде?

- Оценить функциональную готовность этих игроков очень сложно, ведь они провели лишь несколько тренировок. Но это опытные футболисты, будем решать, кто вообще попадет в заявку, ведь нас прилетело больше, чем можно заявить на матч.

- Что нужно изменить в игре, чтобы победить Копенгаген?

- Конечно, мы разбирали домашнюю игру с Копенгагеном, но нельзя найти один момент, от которого зависит та или иная игра. Быстрый гол повлиял на ход матча, придал соперникам уверенности. Мы были немного не готовы к такому началу. К такому вообще сложно подготовиться. Не отказываюсь от своих слов, что мы позволили Копенгагену сыграть в его футбол в Киеве. Постараемся это исправить.

- У Копенгагена восстановился сильный нападающий Н'Дойе. Насколько, по вашему мнению, он делает атаку сильнее?

- Это опытный нападающий. Не знаю, будет ли он играть, ведь впереди у Копенгагена есть несколько вариантов, который они выберут сложно сказать. Но Н'дойе имеет сильные качества, на которые нужно обратить внимание. Ничего сверхъестественного здесь нет, он просто может разнообразить атаку "Копенгагена".

- Определяя состав на матч, будете ли вы держать в голове игру с Шахтером 10-го ноября?

- Нам сейчас нужно готовиться к Копенгагену, а не к харьковскому матчу с Шахтером. Считаю, нужно сначала провести эту игру, а потом начинать готовиться к следующей.

- Копенгаген требует хорошей физической готовности. Вы, наверное, проводили соответствующие тесты... Готова ли команда физически к игре?

- Какие тесты можно провести, если команда перед этим провела несколько матчей? Если команда играет по три недели семь игр, вряд ли можно найти еще время для тестов.

- В какой готовности находится Бойко, прилетевший с командой в Копенгаген?

- Денис приехал побыть вместе с командой. Он пока не тренируется. Определить его готовность, даже с тестами, еще сложнее.

- Советовались ли вы с Вербичем по ключевым игрокам Копенгагена?

- Что касается Вербича, то неужели вы думаете, что он может рассказать, как играть против Копенгагена? Да, он дружит с бывшими одноклубниками, они общаются, но такой информации мы не имеем. Однако у нас есть достаточно видеоинформации, мы следим за Копенгагеном.

- Если Динамо победит, то можно уже считать, что команда закрепится на первой позиции и можно будет немного расслабиться?

- Я против того, чтобы вообще расслабляться. Это большая ответственность не только перед командой и клубом, но и перед болельщиками. Независимо от результатов и позиции, всегда нужно настраиваться только на победу. Такая психология должна быть всегда, иначе сложно будет чего-то достигать. Нет второстепенных матчей. Как говорится, нет маленьких ролей, есть маленькие артисты.

- Можете назвать фамилии игроков, которые способны взять на себя ответственность повести за собой команду?

- Из списка из 20 футболистов, прилетевших с командой, каждый может взять на себя ответственность. Это одна команда, все могут это сделать.

- С высоты того времени, в течение которого вы работаете с командой, и с высоты испытаний, которые вы преодолели, какие можете отметить главные изменения, которые произошли с Динамо?

- Спасибо за "высоту", но я еще не могу оценить, каких высот я достиг. Мы стараемся играть на победу в каждом матче и показывать игру, которую хотим видеть. После нескольких месяцев работы еще нет смысла говорить о пройденном пути и каких-то достижениях. Еще очень рано для этого. Но спасибо за "высоты". Возможно, это лишь маленькие "горочки".

Видео: youtube.com/Dynamo.kiev.ua

Как сообщала "Страна", кроме динамовцев, 7 ноября в Лиге Европы сыграют и футболисты ПФК Александрия. Трансляции начнутся соответственно в 20:00 и 22:00.

Напомним, что после кубковой игры с Шахтером Григорий Суркис вспомнил игру Динамо в полуфинале Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии".