Наставник донецкого Шахтера Донецк Луиш Каштру после невероятного по накалу матча Лиги чемпионов с загребским Динамо на послематчевой пресс-конференции не скрывал своего удовлетворения ничейным исходом.

Об этом передает пресс-служба "горняков".

- Как считаете, вы могли выиграть матч?

- По тому, что происходило до удаления Марлоса (79-я минута Ред.), к нашей команде совершенно нельзя было придраться. Мы полностью контролировали игру. Прекрасно начали, знали, что первые минуты будут очень сложными, и команда отлично справлялась. Ворота соперника всегда были перед глазами ребят, принимали мяч лицом к ним, а не спиной, что крайне важно. Забили первыми. Динамо среагировало и сравняло счет. Мы продолжали идти вперед, ожидали, что во втором тайме что-то немного изменится, и переживали, что наша команда немного расслабится. Тем не менее все шло отлично, пока не произошел инцидент с удалением Марлоса. После этого игра очень усложнилась. Были и другие ситуации: травма Степаненко, возможность Матвиенко забить, при которой счет мог стать 2:1 в нашу пользу. Затем случилось то, чего мы не ожидали, - счет 1:3. Но мы провели правильные замены, команда смогла среагировать. Вышедшие на поле футболисты добавили энергии. В итоге нам удалось сделать практически невозможное. Сперва мы расстраивались, а в конце обрадовались, что получилось сравнять счет. У нас есть возможность пройти дальше. Возможно, в этом матче мы показали то, что привлекает к футболу миллионы людей. Спасибо за ваш вопрос.

- Почему замены были проведены после пропущенного мяча? Вы сказали, что вас устраивала игра до удаления Марлоса, но после него и до гола Динамо был отрезок времени без замен.

- Когда все идет хорошо, не стоит проводить замен. Мы решили не трогать команду. Все шло своим чередом. Были в ожидании еще одного гола. На самом деле замены проводятся, когда что-то идет не так. А мы не хотели в достаточно хороший для нас момент адаптировать нового футболиста к динамике, которая была у ребят. Мораес здорово шел в зону, Тайсон отвечал за пространство между линий, Степаненко отлично действовал на своей позиции, Исмаили с Марлосом на флангах... Игроки прекрасно справлялись со своими задачами. А потом все произошло очень внезапно.

- Что вы чувствовали, когда арбитр побежал смотреть видеоповтор в моменте с назначением пенальти? Как на скамейке принималось решение, кто будет исполнять 11-метровый?

- Когда арбитр побежал смотреть видеоповтор, у нас уже была информация, что это действительно пенальти на Пятове. Если по Тайсону были какие-то сомнения, было ли касание, то насчет Пятова мы были уверены. Тайсон и Тете между собой решили, кто пробьет. Это два игрока, которые отвечают за пенальти и исполняют их очень хорошо. Тете показал огромную уверенность, пробил, и, как видим, у него получилось. Я, честно говоря, впервые в своей жизни просто не смог смотреть пенальти.

Как сообщала "Страна", наставник "Динамо" Загреб заявил, что ему не в чем упрекнуть своих ребят. Ненад Белица сказал, что ФК "Шахтер" удивил его с тактической точки зрения.

Напомним, где 7 ноября смотреть футбольные встречи Копенгаген - Динамо и Александрия - Сент-Этьен.