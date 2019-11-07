Полиция завела дело против юриста Андрея Портнова. Заявители - журналисты "Радио Свобода" - обвинили его в угрозах.

Недавно Портнов предал огласке номера и владельцев автомобилей, которые осуществляли за ним набоюдение. По данным юриста, речь о машинах программы "Схемы", которая готовит выпуск, посвященный Портнову.

Позже подготовку такого расследования подтвердили создатели программы.

Юрист, который в последнее время инициировал более десятка уголовных дел на Порошенко и помог упрятать за решетку Пашинского, считает, что "Схемы" незаконно вмешиваются в его личную жизнь - поскольку он не чиновник и не депутат, а частное лицо. И обвиняет их в незаконных оперативно-розыскных мероприятиях. Кроме того, он заявил, что с 30 октября работает журналистов телеканала 112 и уже получил редакционное задание по выявлению противоправных действий по слежке за людьми. "Кто будет этому мешать, будет привлечен к уголовной ответственности за препятствование журналисткой деятельности", - предупредил Портнов в своем телеграм-канале 5 ноября.

Журналисты же утверждают, что публикация автономеров редакции является раскрытием персональных данных, что несет им угрозу. Об этом вчера с трибуны Рады заявил журналист "Схем" Михаил Ткач. Также обеспокоенность этим вопросом выразил президент "Радио Свобода" в США Джейми Флай.

После этого полиция завела уголовное дело по факту заявлений Портнова. Сообщение об этом появилось на Facebook ведомства.

"Полиция начала уголовное производство по факту обращений об угрозах журналистам "Радио Свобода".

Следователи начали расследование по факту высказываний Андрея Портнова в адрес журналистов "Радио Свобода".

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесли по ч. 2 ст.

171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и по ч. 1 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины".

Портнов у себя в телеграм-канале отреагировал на сообщение полиции. Он заявил, что готовит встречное заявление на "Радио Свобода".

"Национальная полиция сообщила, что зарегистрировала уголовное производство по факту обращения Радио Свобода по поводу угроз со стороны Портнова.

Информирую, что через час я зарегистрирую в Национальной полиции полностью симметричное заявление о своём уголовном производстве в отношение журналистов Радио Свобода о незаконной слежке и препятствовании профессиональной деятельности по ст. 182 и 171 УК Украины.

Одиозное Радио Свобода, сначала будем доводить ваше заявление до маразма, а потом в этом же деле установим юридические факты, которые не позволят вам в будущем безнаказанно заниматься слежкой за людьми", - заявил юрист.

Ранее Андрея Портнова допросили по делу о "покушении" на Порошенко возле здания ГБР.

При этом в Госбюро отказались расследовать действия Портнова по заявлению экс-нардепа Татьяны Черновол.