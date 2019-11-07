На пятницу, 8 ноября 2019 года, украинские военные назначили пресс-тур на участок разведения сил и средств в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области.

Журналистов пригласили для освещения начала практического этапа разведения. Которое, видимо, теперь точно состоится.

Об этом сообщает пресс-служба ООС в четверг, 7 ноября, в Facebook.

"Сбор журналистов ожидается перед блокпостом на въезде в н.п. Богдановка Волновахского района Донецкой области в 11.00. Всем представителям СМИ обязательно иметь средства защиты (шлем, бронежилет).

Аккредитация обязательна, она будет проводиться в пресс-центре ОКП ОС по адресу accreditationjfo@gmail.com или по телефону +380986713040 до 18.00 07.11.2019 года", - уточнили военные.

Фото: facebook.com/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Как сообщала "Страна", количество обстрелов на Донбассе за сутки вторника уменьшилось в 5 раз. "Потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении пресс-службы ООС 5 ноября.

По словам командующего ООС генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, после разведения сил на Донбассебудут созданы "районы безопасности".

Напомним, что после разведения войск из сводок ООС исчезли обстрелы в Золотом, хотя раньше они там фиксировались ежедневно.