В Украине объявлен в розыск гражданин России, который разыскивается правоохранительными органами соседней страны за совершение ряда преступлений. Его задержали в аэропорту "Борисполь" пограничники совместно с сотрудниками Департамента международного полицейского сотрудничества.

Для дальнейшей экстрадиции на 51-летнего задержанного был составлен протокол задержания лица в соответствии со ст. 208 УПК Украины для содержания его в изоляторе временного содержания до принятия решения судом.

Однако, во время доставки в ИВС он совершил побег. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Полиция также привела приметы беглеца.

Он был одет в спортивный костюм черного цвета, коричневую куртку. Его рост 170 см, худощавого телосложения, выбритые виски, короткие русые волосы в форме продольной полосы, короткая борода черного цвета.

Всех, кто владеет информацией о разыскиваемом, или знает о его местонахождении, призвали позвонить на спецлинию 102 на условиях анонимности. По факту побега из-под стражи руководством полиции Киевской области назначено служебное расследование.

Фото: kv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", с начала 2019 года в прокуратуре Киевской области выдали правоохранительным органам других государств 13 человек, находившихся в международном розыске.

Напомним, что в РФ разыскивают опасного маньяка и обещают огромное вознаграждение. Он убил 32 пожилых женщин.