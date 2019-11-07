Вчера, 6 ноября, во Львове сотрудники полиции остановили массовую драку футбольных фанатов. По данным пресс-службы полиции Львовской области, во время этого двое из них получили травмы. Также повредили 2 служебных автомобиля.

Участие в драке принимали около ста человек - футбольные фанаты из Украины, Франции и Германии. Сотрудники полиции прекратили драку и доставили в отдел двенадцать участников стычки - из них четверо львовян в возрасте 20-22 года, остальные - иностранцы.

Напомним, что в городе в четверг, 7 ноября, около 22:00 начнется футбольная встреча Александрии и Сент-Этьена в групповом этапе Лиги Европы.

Информация о столкновении на Галицкой площади поступила полиции около 23:15, вечером 6 ноября. На место происшествия направили патрульных, спецподразделение ТОР, полицию охраны, следственно-оперативную группу и сотрудников других полицейских подразделений.

Видео с места появилось в Instagram:

Как сообщала "Страна", во Львовской области на полном ходу столкнулись Skoda и Citroen. В результате столкновения водитель и двое пассажиров скончались на месте происшествия.

Напомним, что во Львове лошадь испугалась взрыва и резко рванула вместе с каретой.