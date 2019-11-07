Поздним вечером 6 ноября на Житомирской трассе взорвали автомобиль Mercedes-Benz, в котором находился бизнесмен Игорь Сало, его охранник и водитель. По предварительным данным, водитель и предприниматель получили травмы, а охранник погиб.

"Страна" собрала всю информацию о вчерашнем теракте в столице.

Как произошел взрыв

В общем потоке машин мотоциклист подъехал близко к автомобилю и на развороте на село Чайки бросил на крышу Mercedes взрывное устройство. После этого он уехал.

О пострадавших стало известно уже в первые минуты после взрыва. Однако сообщалось, что все находившиеся внутри автомобиля были живы.

Взрывом задело и 5 соседних автомобилей, которые стояли на красном светофоре. На месте работали сотрудники ГосЧС, находилось 4 "скорых", было несколько нарядов полиции.

В сети появилось видео со взрывом. Запись снята на видеорегистратор. Судя по видео, сначала прозвучал хлопок со взрывом, после этого автомобиль вспыхнул словно факел и его затянуло дымом.

Как сообщили очевидцы взрыва, киллер подъехал к бронированному автомобилю бизнесмена на черном спортивном байке, предположительно марки BMW. На мотоцикле сзади был багажник.

Сам мотоциклист был в шлеме и черной одежде.

Первые фото с места взрыва

План "Перехват"

Сразу же после взрыва полицейские вводят план "Перехват". К этому времени появляется информация "Главкома" о гибели одного человека и госпитализации двоих.

В то же время издание пишет, что автомобиль взорвали на повороте на спорткомплекс "Чайка" и сообщает ужасные подробности происшествия: "Одному человеку оторвало голову, двух людей в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Вызов скорой помощи был в 21:42".

Кто находился в машине

Правоохранители установили личности мужчин, находившихся в авто. Это бизнесмен Игорь Владимирович Сало, 1962 года рождения, его водитель Сергей Анатольевич Воловик, 1985 года рождения и охранник Ерченко (он погиб).

По одним данным СМИ, взорванный Mercedes принадлежит Игорю Сало, по другим - владельцем Mercedes-Benz является киевлянка Островская, 1985 года рождения.

Полицейские решают вопрос о правовой квалификации происшествия.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Что пишут про Игоря Сало

Имя Игоря Сало в прессе фигурировало в новостях о рейдерских захватах и "отжатиях" предприятий, приватизации "Артемсоли", "Центрэнерго" и угольных разборках с "Центрэнеро".

Детальнее об этом "Страна" рассказывала в материале Рейдерские захваты, "Артемсоль", угольные разборки и "Центрэнеро". Что пишут об Игоре Сало, авто которого подорвали на трассе в Киеве.

Его описывают как участника финансовых махинаций, а имя связывают с угольным бизнесом и влиятельными политиками. В частности - с экс-нардепом от БПП Сергеем Тригубенко, который занимался при Порошенко угольным бизнесом.

Есть информация, что Игорь Сало посредством связей в Верховной Раде и Министерстве АПК Украины, занимается приватизацией ГП "Артемсоль". Впрочем, не исключено, что многие из статей в Интернете могут быть заказными и носить дискредитирующий характер.

Игорь Сало. Фото antikor.com.ua

Блогер Станислав Речинский также сообщает в Facebook о связи бизнесмена с "Центрэнерго" .

Так, по данным Речинского, "Центрэнерго" еще в 2015 году заключило контракт с кипрской компанией Sovewick Holding Limited, которая непосредственно связана с Игорем Сало и его сыном Владимиром.

По информации сайта "Наші Гроші", кипрской компанией Sovewick Holding Limited владеет фирма с Маршалловых островов Blans Investment Inc. Бенефициары юрисдикции не раскрываются, однако по информации реестра юрлиц, у Sovewick Holding Limited была доля в харьковском ООО "СБМ+". Профиль компании - торговля нефтепродуктами.

Сейчас компания контролируется структурами государственной азербайджанской корпорации Socar. В 2012 году это был партнерский бизнес азербайджанцев, Sovewick Holding Limited и бизнесмена Геннадия Йоффе. А еще раньше партнером Йоффе по "СБМ+" был близкий к нему - Владимир Сало. Стоит отметить, что Геннадий Йоффе, Игорь Сало и Владимир Сало не отошли от своего стиля ведения бизнеса и получив деньги от компании "Socar" не выполнили взятые на себя обязательства.

По данным издания Вчасно.ua, Игорь Сало запустил схему на шахте "Краснолиманская" Донецкой области. На базе предприятия "УК "Краснолиманская" он создал ГП "Державна вугільна компанія", ставшее посредником между "Краснолиманской" и "Центрэнерго".

В 2015-м источники INSIDER на энергетическом рынке рассказали, что Игорь Сало налаживал поставки угля из зоны АТО. Под видом угля, добытого из шахты Краснолиманская, поставлялся и продавался уголь с территории т.н. "ДНР".

Фото: Станислав Речинский/Facebook

Отметим, что после смены власти, как уже писала "Страна", контроль над "Центрэнерго" перешел от "смотрящих" от Кононенко и БПП (и к ним как раз и был близок Сало) к "смотрящим" от Коломойского.

Не исключено, что с этими пертурбациями и связаны нынешние события.