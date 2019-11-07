После жуткого инцидента в Киеве, когда житель Святошинского района Алексей Берестецкий выстрелил в своего соседа из-за конфликта по коммуналке, стало известно состояние раненого адвоката Николая Бугаева.

Подстреленный соседом-должником адвокат жив, он находился в реанимации, но уже переведен оттуда. Он в сознании, ночью врачи сказали, что угрозы жизни нет. На данный момент для него ведется поиск 15 доноров крови. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Фото: Страна

Как сообщала "Страна", в Святошинском районе Киева местный житель выстрелил в своего соседа, который пришел к нему разбираться по поводу незаконного подключения к общему электростояку. Пострадавшего увезли в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи в критическом состоянии.

Напомним, что появилось видео произошедшего. Пострадавший пытался сбежать от стрелка, были слышны призывы поскорее вызвать медиков. Соседи кричали от ужаса.

Также в распоряжении "Страны" появилось фото последствий стрельбы.