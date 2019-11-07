Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер дал показания Конгрессу США и рассказал, что действия экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко лишь усилили скептическое отношение президента Трампа к Украине, а так же что быший генпрокурор распространял выдумки, чтобы сохранить должность.

Об этом стало известно из стенограммы показаний Волкера, как передает "Громадське".

"Я считаю, что генпрокурор Луценко действовал в собственных интересах, откровенно распространяя выдумки, чтобы казаться важным для США, потому что он хотел сохранить свою работу. Он должен был уйти после выборов нового президента. Это было видно еще до избрания Зеленского, было очевидно, настолько тот популярен. Его (Луценко - Ред.) назначил предыдущий президент Петр Порошенко. Я думаю, что у Луценко было несколько мотивов, но важнейший - оставаться в должности, чтобы предотвратить расследование против себя из-за вещей, который он, возможно, совершил как генпрокурор. Поэтому он стремился казаться важным и ценным для Соединенных Штатов, потому что Соединенные Штаты могли бы предотвратить его увольнение новым президентом", - сообщил конгрессменам Курт Волкер.

Ранее "Страна" сообщала, что публичные слушания по импичменту Трампа в Конгрессе начнутся на следующей неделе.