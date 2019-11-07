Вчера, 6 ноября, накануне матча 4 тура группового этапа Лиги Европы Александрия - Сент-Этьен, в центре Львова вспыхнула массовая драка украинских и иностранных фанатов. Об этом передает ГУ НП Львовской области в своем Facebook.

"6 ноября, около 23.15 на оперативную линию 102 в полицию поступило сообщение о массовой драке, что происходит на площади Галицкой во Львове.

На место происшествия немедленно были направлены экипажи Управления патрульной полиции, бойцы спецподразделения ТОР, Управление полиции охраны, следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений полиции Львовской области.

Полицейские прекратили драку, участие в которой принимали около ста человек - футбольные фанаты из Украины, Франции и Германии. В отдел полиции доставлены двенадцать участников драки - из них четверо львовян в возрасте 20-22 года, другие - иностранцы.

Во время ликвидации инцидента травмированы двое полицейских, а также повреждены два служебных автомобиля

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности участников драки. Решается вопрос правовой квалификации", - рассказали в полиции.

Фото: facebook.com

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