Сегодня, 7 ноября, две украинские команды - Динамо и Александрия - проведут свои очередные матчи в Лиге Европы. Киевляне сыграют на выезде с датским Копенгагеном, а александрийцы примут дома французский Сент-Этьен.

Оба этих матча в прямом эфире покажет канал Футбол 1. Трансляция из Копенгагена начнется в 19.50. А матч Александрии начнут транслировать в 21.50.

"Страна" проведет текстовый онлайн-репортаж о поединке Копенгаген - Динамо. Его начало на нашем сайте в 19.00.

Киевлянам сегодня предстоит реабилитироваться за невзрачную игру в Киеве и главный тренер Алексей Михайличенко хорошо это понимает.

"Мы разбирали домашнюю игру с Копенгагеном, но нельзя найти один момент, от которого зависит та или иная игра. Быстрый гол повлиял на ход матча, добавил соперникам уверенности. Мы были немного не готовы к такому началу. К такому вообще сложно подготовиться. Не отказываюсь от своих слов, мы позволили Копенгагену сыграть в его футбол в Киеве. Постараемся это исправить", - заявил наш коуч на предматчевой-пресс-конференции.

Видео с пресс-конференции в Дании размещено на официальном Youtube-канале Динамо.

Видео: ФК Динамо Київ

Напомним, что донецкий Шахтер в драматичном поединке вырвал ничью у загребского Динамо в 4 туре группового этапа Лиги чемпионов.