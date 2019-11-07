Трамп пригласил Эрдогана в Белый дом. Встреча двух лидеров пройдет 13 ноября
Анкара и Вашингтон попробуют урегулировать свои разногласия во время личной встречи президентов Трампа и Эрдогана. Глава Белого дома позвонил своему турецкому коллеге и пригласил его на переговоры в США.
Об этом передает пресс-служба администрации президента Турции.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Два лидера подтвердили, что они встретятся в Вашингтоне 13 ноября по приглашению президента США Трампа. В ходе беседы были обсуждены вопросы двусторонних отношений, а также региональные события", - заявили в пресс-службе.
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Трамп примет в Белом доме хвостатого Конана, раненого при ликвидации главаря ИГИЛ аль-Багдади.
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