Анкара и Вашингтон попробуют урегулировать свои разногласия во время личной встречи президентов Трампа и Эрдогана. Глава Белого дома позвонил своему турецкому коллеге и пригласил его на переговоры в США.

Об этом передает пресс-служба администрации президента Турции.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Два лидера подтвердили, что они встретятся в Вашингтоне 13 ноября по приглашению президента США Трампа. В ходе беседы были обсуждены вопросы двусторонних отношений, а также региональные события", - заявили в пресс-службе.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Трамп примет в Белом доме хвостатого Конана, раненого при ликвидации главаря ИГИЛ аль-Багдади.

Так же мы рассказывыали, что глава НАТО Столтенберг заявил, что Турция остается важным союзником НАТО.