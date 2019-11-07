Вчера, 6 ноября, прошел рабочий визит в Харьков президента Украины Владимира Зеленского, во время которого произошел непредвиденный инцидент. Группа харьковчан перекрыла дорогу для кортежа главы державы и потребовала защитить рынок Барабошово.

В сети уже появилось видео того, как президент был вынужден выйти из автомобиля, и пообщаться с недовольными горожанами.

На видеозаписи видно, как митингующие выходят на проезжую часть, и призывают президента защитить рынок. Видео в сети разместил ресурс MetusMortis.

Видео: MetusMortis

"Защитите "Барабашово", Владимир Александрович. Не дайте просто снести и закрыть рынок. Если город хочет дороги строить - пусть строит, но не на месте другого бизнеса", - говорили участники пикета.

Владимир Зеленский покинул кортеж, и уже с охраной выслушал требования харьковчан. "О "Барабашово" слышали, о предприятиях слышали. Мы об этом говорили, решим вопрос", - ответил президент.

Зеленский также призвал митингующих не слишком жестко критиковать нового харьковского губернатора Алексея Кучера: "Он 10 минут работает, слышите? Он только появился".

Затем пикетирующие передали президенту подарок.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский пообещал в Харькове создать следственную комиссию по оценке работы Кернеса.