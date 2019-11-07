Вчера, 6 ноября, донецкий Шахтер в невероятном по накалу матче вырвал на последних секундах ничью у загребского Динамо в 4 туре группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" забили два мяча за пять минут, в итоге 3:3 и мы остаемся в гонке за вторую путевку плей-офф Лиги чемпионов.

На послематчевой пресс-конференции наставник Динамо Ненад Белица был потрясенным и не скрывал своего разочарования.



- Раньше вы уже говорили, что против VAR. После матча вы разговаривали с арбитром Феликсом Брыхом. Что сказали ему?



- Я вообще не комментировал бы эту ситуацию. Неважно, что я ему сказал. У меня собственная негативное мнение по VAR с тех пор, когда работал в Польше. VAR полностью забирает эмоции, уничтожает их, создает совершенно непонятные, нелепые ситуации. Так, с помощью технологий можно определять, пересек ли мяч линию ворот. Но несмотря на увиденное и выходные, и вчера вечером, и сейчас, и в Италии, и в Англии, и в Лиге чемпионов, я говорю, что я - противник VAR. Всегда будут ситуации, когда интерпретация судей будет решающей, а они порой интерпретируют так, а порой - по-другому. Пусть арбитр ошибется, однако это будет человеческий фактор. Мы все иногда ошибаемся. С VAR мы как бы имеем несколько безошибочное, однако на самом деле случаются ошибки еще больше. Поэтому я абсолютный противник. Мне это не нужно.

- Возникло впечатление, что Динамо в Харькове играло лучше. У вас исчезла концентрация?



- Были разные моменты. С тактической точки зрения Шахтер нас удивил. Тайсон и Марлос действовали на флангах, как правило они этого не делают, а стараются преимущественно играть в центре. Возможно, в Харькове мы были немного лучше. Я считаю, что мы были сильнее в обоих матчах и заслужили победу. Так или иначе, получили одно очко и двигаемся дальше. Мне даже не в чем упрекнуть своих ребят - мы старались, играли на максимуме и сделали все, что возможно.

- У вас с Шахтером остались одинаковые соперники - Манчестер Сити и Аталанта. Только вы играете с Сити дома и с итальянцами на выезде, а "горняки" - наоборот. По вашему мнению, эта ничья в вашу пользу или Шахтера?



- Посмотрим. Результат параллельного матча в Милане показал, что взять очки с Манчестер Сити уже не есть невозможно. И с Аталантой мы будем играть на максимум.

- Госпожа Фортуна никак не желает повернуться лицом к Динамо?



- Я верю в победу. Так, Шахтер и в Харькове сумел забить второй мяч, и здесь свел матч к ничьей 3:3. Аталанта - крепкая команда, она это доказывает. Со своей стороны будем отдавать на поле все ради победы, ведь очень на нее настроены.