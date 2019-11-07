Президент США Дональд Трамп устроит в Белом доме официальный прием для служебной собаки по кличке Конан, которая сыграла важную роль во время операции по ликвидации лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

"Вы знаете, кто настоящий герой, забудьте о Трампе, собака стала великим героем, Конан", - сказал американский лидер в среду, 6 ноября, на предвыборном митинге в Луизиане, как передает Интерфакс.

Геройский Конан, скриншот: Twitter/Donald J. Trump

"Он скоро приедет в Белый дом", - пообещал Трамп. "Я сказал: "Приведите его сейчас". Они сказали: "Он на задании". Я сказал: "Вы, должно быть, шутите. Дайте ему пару дней отдыха, пожалуйста", - добавил президент США.

Напомним, что собака породы малинуа (разновидность бельгийской овчарки), названная в честь американского комика Конана О'Брайена, получила ранения во время операции по ликвидации аль-Багдади.