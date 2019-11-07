Слушания по свободе слова: власть угрожает журналистам

В Верховной Раде вчера главными были журналисты. Впервые за последние 10 лет парламент провел слушания по теме свободы слова и безопасности журналистов. Хотя, начиная с зимы 2013/14 годов, профессия журналиста становилась все более и более опасной, предыдущая власть игнорировала эту тему в течение пяти лет.

Более того, сама предыдущая власть была одной из главных угроз сотрудникам СМИ.

Вчерашние слушания показали, что и нынешняя власть занимает по отношению к свободе слова схожую позицию. И министр культуры, молодежи и спорта Бородянский, и глава парламентского комитета по гуманитарной политике Ткаченко в своих выступлениях говорили не о защите свободы слова и безопасности журналистов, а – наоборот – о способах ограничения свободы слова. При этом Бородянский еще и заявил о необходимости ввести уголовную ответственность за "манипулирование информацией".

Теоретически с манипулированием, конечно, нужно бороться. Но, во-первых, в этом случае нужно вообще отказаться от информационной пропаганды, поскольку пропаганда по своей сути и есть манипуляция. Но она сегодня считается основой информационной стратегии государства в "особый период".

Во-вторых, чтобы бороться с манипулированием, нужны четкие и объективные критерии, отличающие информацию от манипуляции. И здесь мы приходим к тому, что выработать такие критерии практически невозможно. Достаточно сказать, что даже считавшиеся образцовыми американские СМИ сейчас регулярно занимаются манипуляциями, особенно когда речь идет о противостоянии Трампа с истеблишментом.

Есть только один четкий критерий, по которому можно определить объективную информацию: это когда СМИ подает две точки зрения и не комментирует само. Но готов ли министр культуры требовать от отечественной прессы, чтобы она таким образом освещала, к примеру, события на Донбассе?

Подробнее о слушания по свободе слова можно посмотреть в блоге спецкора "Страны" Олеси Медведевой, которая выступала на слушаниях:

Имеет ли журналист право стучать?

Скриншот со страницы Владислава Круглова

Тема журналистских стандартов вчера не раз звучала на парламентских слушаниях. Но поднимали ее зачастую те, кто трактует само понятие "стандарты", мягко говоря, нестандартно. И именно из-за таких трактовок порой возникают ситуации, вообще не совместимые с журналистской деятельностью.

Именно такая ситуация возникла после публикации телеканалом ICTV сюжета журналиста канала Круглова об отношении жителей трех городов Луганской области к войне. Среди 150 опрошенных ним жителей Луганщины оказался житель Рубежного, который крайне критично высказывался в отношении происходящего при украинской власти.

Полное видео интервью этого жителя Рубежного журналист выложил в "Фейсбук", сопроводив призывом к СБУ и полиции заняться данным гражданином.

Можно по-разному относиться к стукачеству со стороны обычных граждан, но в данном случае речь идет не об обычном гражданине, а о журналисте, в чьи стандарты явно стукачество не входит.

Круглов, видимо, понял, что совершил грубейшую ошибку, и пост удалил. Однако тема осталась, и она должна стать одной из ключевых для рассмотрения внутри журналистского сообщества. Поскольку именно такие грубейшие нарушения журналистских стандартов в результате приводят к расколу всего общества.

Зеленский в Харькове: смена губернатора ради войны с Кернесом?

Зеленский побывал с визитом в Харькове. Фото ОП

Президент вчера был в Харькове, где нарвался на "коридор позора" от националистов, требовавших не выполнять "формулу Штайнмайера". "Коридор", надо сказать, был жиденьким, поскольку националистов едва набралось на сотню. Поэтому и "позор" вышел не слишком скандальным.

И в результате главной новостью из Первой столицы все-таки стало то событие, ради которого Зеленский в нее отправился, – замена губернатора. Харьковская область оказалась в числе последних, где произошла смена первого лица, сразу по нескольким причинам.

Во-первых, прежняя губернаторша Светличная, хоть и была назначена Порошенко, сумела дистанциироваться от своего босса и наладить отношения со всеми ключевыми игроками местной политики – а потому особого раздражения в новой власти не вызывала. Да и рейтинг в области у нее был весьма неплохой.

Во-вторых, у самой новой власти возникли проблемы с определением собственной кандидатуры губернатора, потому что первый кандидат – Слюсарев – оказался слишком скандальным, а второй – Кучер – был тесно связан с Аваковым, который в последний месяц играл очень неодзноачную роль в деле разведения войск в Золотом. По распространенному мнению он, как минимум не препятствовал действиям националистов, которые это разведение пытались сорвать.

Сомнения были столь велики, что фамилия Кучера однажды уже исчезала из списка утвержденных Кабмином кандидатов в губернаторы.

Но вот разведение войск в Золотом все-таки свершилось, националисты вдруг прекратили активное сопротивление и (бинго!) Кучер был нзначен губернатором области.

Связаны ли между собой ситуация в Золотом и назначение губернатора или нет - достоверно сказать сложно. Но совпадение очень показательно.

Появление нового губернатора станет плохой новостью, прежде всего, для мэра Харькова Кернеса, поскольку борьба с его влиянием будет основной задачей Кучера. И тут интересы и Авакова (он давно враждует с Кернесом), и Зеленского (он хочет привести к власти в городе своего человека на местных выборах и взять большинство в горсовете) совпадает.

Но для самого Кучера такое назначение не будет подарком, поскольку влияние Кернеса в Харькове – пожалуй, наиболее сильное среди всех представителей местной власти в их регионах.

Так что, скорее всего, война будет нешуточная.

Отдаст ли Коболев премию ради транзита?

Алексей Миллер поставил два условия для Украины. Фото: russkievesti.ru

На пути к соглашению по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему возникла еще одна проблема: россияне решили увязать соглашения по транзиту и покупке газа. Вчера глава "Газпрома" Миллер назвал два предварительных условия "транзитных" переговоров: отказ от судебных исков в международных судах и связанных с ними штрафов, а также определение объемов прямых закупок газа у "Газпрома".

Отметим, что судебные иски и отказ от прямых закупок российского газа были двумя столпами, на которых держалась вся газовая политика при Порошенко. А поскольку во главе "Нафтогаза" все еще стоит Коболев, который реализовывал эту политику (с прибылью для себя – на исках и штрафах он уже получил многомиллионную премию), то просто нереально ожидать, что политика может поменяться.

Однако другого выхода, похоже, нет. Если мы хотим сохранить миллиарды долларов за трамиллиарды долларов штафов с "Газпрома", может быть, было бы неплохо, однако они компенсируют потери от транзита только на один год. Да и то не факт, что мы когда-либо получим эти деньги.

И если Коболев ради сохранения своей премии ложится костьми за сохранение исковой политики, то Коболева надо менять.

ЕС согласен изменить соглашение об ассоциации?

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Фото: Liga.net

Вчера на заседании комитета по ассоциации с Евросоюзом представители Украины предложили внести изменения в подписанное в 2014 году соглашение. И, как сообщил вице-премьер Кулеба, эта украинская инициатива была положительно воспринята представителями Брюсселя.

Такая новость звучит сенсационно, пока не знаешь, о чем именно идет речь. Перечень предложений немалый – тут и дополнение к соглашению в сфере юстиции, и углубление секторальной интеграции в сфере энергетики и в цифровом рынке, и кибербезопасность, и изменение климата. В общем, все, что угодно, кроме одного.

В этих украинских предложениях нет ничего, что могло бы облегчить попадание украинских товаров на европейский рынок. То, из-за чего Азаров в 2013-м требовал не подписывать соглашение, – квоты – остается практически неизменным.

В этом плане, кстати, правительство Гройсмана было более настойчивым хотя бы по одному пункту – экспорту курятины (поскольку лоббировало интересы сельхозолигарха и друга Порошенко Косюка). А нынешнее правительство в принципе не считает нужным заниматься поддержкой украинских производителей. Поэтому и предлагает "углубление интеграции" по тем направлениям, которые особо не заботят европейских чиновников.

Хотя, безусловно, очень важно, что вскоре мы сможем куда глубже сотрудничать с Евросоюзом по кибербезопасности и изменению климата, но было бы интересно узнать, когда новая власть займется экономикой. Которой поначалу были обещаны 7-8% роста в год.