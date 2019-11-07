В среду, 6 ноября, в Загребе игроки ФК "Шахтер" провели свою четвертую игру в групповом этапе Лиги Чемпионов. Соперником подопечных Луиша Каштру стал загребский Динамо.

Встреча на заполненном болельщиками стадионе "Максимир" началась с доминирования "горняков". Они контролировали мяч, играя в свою излюбленный короткий пас. И на 13-й минуте свой шанс реализовал Алан Патрик, которого в штрафной нашла передача от Жуниора Мораеса с правого фланга.

Забив гол "горняки" слегка подсели и пропустили в ответ. На 25-й минуте произошел навес в штрафную Шахтера с левого фланга и Петкович сумел переиграть защитников во вратарской, забив буквально в упор. На перерыв команды ушли со счетом 1:1.

После перерыва на поле началась равная игра. Опасные моменты, перекладины были как у ворот загребчан, так и "горняков". На 75-й минуте вторую желтую карточку получил Моро. Через четыре минуты - Марлос, сравняв количество игроков на поле.

Но на 82-й минуте Иванушец забил второй гол "Шахтеру". После этого наставник "горняков" выпустил нападающего вместо центрального полузащитника и "Шахтер" получил третий. Адеми завершил контратаку на дальней штанге.

Казалось, это всё. Истекли 90 минут игрового времени, арбитр из-за обилия замен и двух удалений - добавил еще 5 временных отрезков по 60 секунд.

И на 4-й добавленной минуте второй гол в ворота Динамо Загреб забил Жуниор Мораес. А затем в штрафную динамовцев пошел Андрей Пятов. И на нём нарушили правила. Арбитр указал на пенальти, затем что-то услышал в наушнике и пошел смотреть повтор. И после этого подтвердил своё решение.

На 90+8 минуте к мячу на одиннадцатиметровой точке подошел Тете. И забил красивейшим ударом в угол, хотя прекрасно отстоявший сегодня вратарь Динамо Доминик Ливакович был близок к тому, чтобы отбить.

Через несколько десятков секунд прозвучал финальный свисток и "горняки" добыли важнейшую ничью, выводящую их за счет лучшей разницы личных встреч на второе место в группе. "Прежде всего хочу поблагодарить Бога", - сказал сразу после игры автор решающего гола Тете.

Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

В параллельной встрече ФК "Аталанта" сыграла 1:1 дома с "Манчестер Сити", набрав свой первый балл в нашей группе "С". Следующую игру в Лиге Чемпионов "горняки" проведут против "Манчестер Сити" в Харькове во вторник, 26 ноября.

ФК "Динамо" Киев (19:55) и ПФК "Александрия" (22:00) свои ближайшие еврокубковые футбольные встречи в Лиге Европы проведут в четверг, 7 ноября.

Как сообщала "Страна", игроки "Шахтера" традиционно прогулялись по Загребу перед игрой с Динамо. Они были в хорошем настроении перед игрой.

Напомним все итоги первого игрового дня 4-го тура Лиги Чемпионов.