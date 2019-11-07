Вечером, 6 ноября, в Киеве на Братиславской водитель фуры не справился с управлением и протаранил 9 авто. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

"Масштабное ДТП при участии сразу 9 автомобилей произошло возле станции метро Черниговская", - говорится в сообщении.

В результате столкновения никто не травмировался, однако из-за ДТП движение транспорта серьезно усложнилось. Детали аварии сейчас устанавливают.

Ранее "Страна" писала о том, что за сутки под Киевом произошло три пьяных ДТП.

Также мы сообщали, что во Львове столкнулись две маршрутки. К медикам обратились 10 человек.