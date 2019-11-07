В британском городе Мейдсон графства Кент 57 человек пострадали из-за масштабной утечки химикатов. Об этом сообщает KentOnline.

Все пострадавшие были госпитализированы и испытывают трудности с дыханием. Отмечается, что ни один из пострадавших не находится в тяжелом состоянии, но к пострадавшим в целях безопасности не пускают посетителей.

На месте происшествия работали более 40 пожарных, а также специальное химическое подразделение. Утечка произошла на улице, где располагаются поставщики фруктов и ягод Charltons Farm и Soloberry. Компании отказались от комментариев относительно инцидента.

Ранее сообщалось, как в начале сентября в Канаде сошел с рельсов поезд с ядохимикатами, в результате чего все люди в радиусе 2 км были эвакуированы. Также мы писали о том, что Минздрав хочет изменить допустимые нормы вредных веществ в воздухе.