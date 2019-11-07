Автомобиль Mercedes, который взорвал мотоциклист на Житомирской трассе в Киеве, принадлежит директору фармацевтической компании Игорю Сало. Об этом сообщает Киев Оперативный со ссылкой на свои источники.

Игорь Сало. Фото: antikor.com.ua

По информации издания, в результате теракта погиб охранник Сало. Сейчас на месте работают взрывотехники, криминалисты и следователи

Как сообщается, в данный момент по Киеву и области введен план-перехват "Сирена" по розыску и задержанию черного мотоцикла BMW. По предварительным данным, люди на этом мотоцикле подорвали автомобиль Mercedes, бросив в него взрывное устройство. В результате один человек погиб, еще трое получили ранения.

Видео: YouTube/Kyiv Operativ

Скриншот: t.me/KyivOperativ/53987

В то же время другие источники сообщают, что мужчина на мотоцикле положил неизвестный предмет на машину марки Mercedes-Benz, которой владеет киевлянка Островская, 1985 г. рождения.

В результате взрыва несколько человек также получили травмы. В частности, Сало Игорь Владимирович, 1962 г. р., (занимается фармацевтическим бизнесом) и Воловик Сергей Анатольевич, 1985 г. р., а также погиб Ерченко С. (охранник).

Фото: znaj.ua

Ранее в сети опубликовали видео момента взрыва на Житомирской трассе в Киеве. Как видно на записи, сделанной видеорегистратором на одном из авто, ехавшем по трассе, в какой-то момент послышался сильных хлопок со взрывом, после чего взорвавшийся автомобиль затянуло облаком дыма.

Также, по информации "Страны", взрыв автомобиля на Житомирской трассе произошел в результате детонации взрывного устройства на крыше. Как нам рассказал источник в правоохранительных органах, бомбу на крыше оставил мотоциклист, проезжающий рядом.