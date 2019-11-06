Взрыв автомобиля на Житомирской трассе, который случился поздно вечером 6 ноября, произошел в результате детонации взрывного устройства на крыше. Как нам рассказал источник в правоохранительных органах, бомбу на крыше оставил мотоциклист, проезжающий рядом.

В машине, предположительно, находился человек, который, возможно, занимается "какой-то нелегальной деятельностью".

"Мотоциклист оставил взрывчатку на капоте мерседеса и через несколько секунд произошёл взрыв. Вроде предполагалось покушение на мужчину, который ехал с охраной в машине (этот мужчина занимается какой-то нелегальной деятельностью)", - говорит источник.

Напомним, поздно вечером 6 ноября в Киеве на Житомирской трассе взорвался автомобиль. В результате инцидента погиб один человек, еще двое доставлены в больницу в тяжелом состоянии.