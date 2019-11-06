В сети опубликовали видео момента взрыва на Житомирской трассе в Киеве, в результате которого погиб один человек. Ролик опубликован каналом ДТП Украина в Instagram.

Как видно на записи, сделанной видеорегистратором на одном из авто, ехавшем по трассе, в какой-то момент послышался сильных хлопок со взрывом, после чего взорвавшийся автомобиль затянуло облаком дыма.

Как писала "Страна", ранее стало известно, что на Житомирской трассе мотоциклист кинул на крышу Mercedes взрывное устройство, после чего скрылся. Кроме того, взрыв задел пять автомобилей, которые стояли на красный свет. СМИ сообщили об одном погибшем и еще двух раненных. В связи с этим правоохранители ввели в Киеве план "Перехват".

Ранее сообщалось, что во Львове анонимные минеры сообщили о взрывчатке в здании ОГА и СБУ.

Также мы писали, что на сирийско-турецкой границе прогремел взрыв. Погибли минимум 13 человек.