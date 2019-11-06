6 ноября в Киеве на Житомирской трассе мотоциклист кинул на крышу Mercedes взрывное устройство. Виновнику удалось скрыться, сообщает "dtp.kiev.ua" в Facebook.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

"Теракт в Киеве на Житомирской трассе: на развороте на чайки мотоциклист кинул на крышу мерседеса взрывное устройство и скрылся. Много пострадавших, все живы. Также задело около 5 авто (стояли на красный) На месте ГСЧС, 4 скорых, очень много полиции", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В связи с этим правоохранители ввели в Киеве план "Перехват".

В то же время издание Главком пишет, что один человек погиб, а еще двое госпитализированы в больницу.

"Под Киевом, на повороте на спорткомплекс "Чайка"взорвали автомобиль. Одному человеку оторвало голову, двух человек в тяжелом состоянии госпитализируют в больницу. Вызов скорой помощи был в 21:42", - сообщил журналист.

Полицейские утверждают, что сейчас устанавливаются анкетные данные погибшего и пострадавших. Кроме того, решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Фото: npu.gov.ua



По информации СМИ, взорванный Mercedes принадлежит директору фармацевтической компании Игорю Сало. По данным других источников, мужчина на мотоцикле положил неизвестный предмет на машину марки Mercedes-Benz, которой владеет киевлянка Островская, 1985 г. рождения.

В результате взрыва несколько человек также получили травмы. В частности, Сало Игорь Владимирович, 1962 г. р., (занимается фармацевтическим бизнесом) и Воловик Сергей Анатольевич, 1985 г. р., а также погиб Ерченко С. (охранник).

Ранее в сети опубликовали видео момента взрыва на Житомирской трассе в Киеве. Как видно на записи, сделанной видеорегистратором на одном из авто, ехавшем по трассе, в какой-то момент послышался сильных хлопок со взрывом, после чего взорвавшийся автомобиль затянуло облаком дыма.

Также, по информации "Страны", взрыв автомобиля на Житомирской трассе произошел в результате детонации взрывного устройства на крыше. Как нам рассказал источник в правоохранительных органах, бомбу на крыше оставил мотоциклист, проезжающий рядом.

Напомним, что в центре Киева на ступеньках бара "Пророк" ветеран АТО взорвал гранату.

Также мы писали о том, что в столице задержали авто, в котором перевозили гранаты и стреляли.