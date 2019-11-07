Кабинет министров планирует взять полумиллиардный кредит на 15 лет для ремонта объездной дороги Львова и трассы Киев-Одесса.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

"Для восстановления украинских дорог необходимо привлекать дополнительные дешевые ресурсы", - написал Крикий.

По его словам, в среду, 6 ноября, правительство приняло решение о привлечении кредитных средств Европейского инвестиционного банка в размере EUR 450 млн на строительство обхода г.Львова и капитальный ремонт участков международной автомобильной дороги М-05 Киев-Одесса (в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях).

Ранее "Страна" рассказывала, как чиновник присвоил более миллиона гривен за фейковый ремонт дорог в Днепропетровской области.

Еще мы писали, что зама мэра Днепра арестовали за присвоение средств при ремонте моста.