Раненым мужчиной, которого подстрелил незаконно подключившийся к общему электростояку сосед в Киеве в доме на улице Чаадаева, оказался адвокат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах

По информации издания, пострадавшего зовут Николай Бугаев. Во время инцидента его ранили в бедро, после чего он был госпитализирован в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, где ему проводят операцию.

По данным источника, подозреваемый был задержан. Причиной стрельбы стал конфликт. Следствие квалифицировали произошедшее как попытку убийства.

Как сообщалось, сегодня в Святошинском районе Киева местный житель выстрелил в своего соседа, который пришел к нему разбираться по поводу незаконного подключения к общему электростояку. Пострадавшего увезли в больницу в критическом состоянии и маловероятно, что он выживет.

Как видно на опубликованном ранее видео, неплательщик заряжает свое ружье в коридоре квартиры, а потом выходит и с порога делает выстрел сначала в ногу мужчины, а потом выше. Пострадавший тут же пытается сбежать от неплательщика, слышны призывы поскорее вызвать медиков. Соседи кричат от ужаса. Слышно еще несколько хлопков, похожих на выстрелы вдалеке.

Также в распоряжении "Страны" появилось фото последствий стрельбы. На фото видны окровавленные следы, оставленные раненным мужчиной в коридоре и около лифта.