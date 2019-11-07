Суд остановил производство о разрыве личных поручительств Игоря Коломойского перед Национальным банком по кредитам рефинансирования на 9,2 миллиарда гривен, которые были выданы Приватбанку до национализации.

Об этом говорится в решении Киевского апелляционного суда, сообщает НВ Бизнес.

Суд удовлетворил ходатайство Приватбанка, которое поддержал НБУ, чтобы соответствующее производство остановили до вынесения решения в деле по отмене национализации Приватбанка. Решение о разрыве личного поручительства было принято Печерским районным судом ночью 20 апреля в канун голосования во втором туре президентской гонки.

Как известно, правительство и НБУ обжалуют в Шестом административном апелляционном суде решение Окружного админсуда от 18 апреля о признании недействительной национализации Приватбанка.

Напомним, 17 октября Хозсуд по аналогичной причине приостановил производство по делу о признании недействительным договора купли-продажи Приватбанка Минфину в процессе национализации.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ПриватБанк и другие проблемные банки не вернут бывшим владельцам.