Национальное антикоррупционное бюро открыло дело о возможной взятке в размере 6 млн долларов экс-премьеру Арсению Яценюку от бывшего нардепа Игоря Скосаря за проходное место в партии "Батьківщина" на выборах в 2012 году. Об этом сообщают Украинские новости.

Так, дело было открыто по решению Антикоррупционного суда, который обязал следователей расследовать данный факт.

Как известо, 19 сентября в НАБУ поступило обращение о факте предоставления должностным лицом неправомерной выгоды в размере 6 млн долларов Яценюку через тогдашнего депутата Николая Мартыненко. Указанные действия, по мнению заявителей, содержат признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.

Сам Скосарь утверждает, что е помнит о своих словах относительно "покупки" места в Раде.

Напомним, в Государственном бюро расследований получили разрешение на изъятие документов из Офиса президента в рамках расследования подозрения в злоупотреблении властью должностными лицами при назначении в 2016 году Владимира Гройсмана премьер-министром Украины, а также Арсения Яценюка в 2014-м.

Ранее "Страна" писала, что экс-премьер Яценюк в Польше призвал новую власть Украины забыть о рейтингах, активно сотрудничать с МВФ и думать "о наследстве, которое оставите после себя".