В распоряжении "Страны" появилось фото последствий стрельбы жителя Святошинского района Киева, который открыл огонь по своему соседу, так как тот пожаловался, что он незаконно подключился к общему электростояку.

На фото видны окровавленные следы, оставленные раненным мужчиной в коридоре и около лифта. По информации "Страны", сейчас пострадавший находится в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи, где ему проводят операцию.

Как сообщалось, в среду, 6 ноября, в Святошинском районе Киева местный житель, который несколько лет не платил за электричество, выстрелил в своего соседа из автомата, когда тот пришел к нему из-за незаконного подключения. Пострадавшего увезли в больницу в критическом состоянии.

Фото: Страна.ua

Как видно на опубликованном ранее видео, неплательщик заряжает свое ружье в коридоре квартиры, а потом выходит и с порога делает выстрел сначала в ногу мужчины, а потом выше. Пострадавший тут же пытается сбежать от неплательщика, слышны призывы поскорее вызвать медиков. Соседи кричат от ужаса. Слышно еще несколько хлопков, похожих на выстрелы вдалеке.

Ранее "Страна" сообщала, что под Харьковом неизвестные обстреляли авто активиста и скрылись.