В Новояворовском районе Львовской области из-за пищевого отравления медикам пришлось госпитализировать 13 человек. Об этом сообщает департамент здравоохранения Львовской областной государственной администрации.

"Во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации 5 ноября в инфекционное отделение КНП "Новояворовской РБ имени Юрия Липы" пациентов с симтомами острого энтероколита. Все пострадавшие праздновали свадьбу в ресторане "Кривое озеро". Употребляли в жареную рыбу, красную рыбу, фаршированные шампиньоны и мясные слойки", - говорится в сообщении.

Всего в больницу попали 13 человек. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Ранее "Страна" сообщала, что на форуме в Мариуполе массово отравились молодые лидеры из Киева. В больницу попали 16 человек.

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