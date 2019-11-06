Завершились подготовительные работы по восстановлению моста в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что с украинской стороны завершились подготовительные работы по восстановлению разрушенного пролета моста на участке разведения №1 (Станица Луганская)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что градостроители завершили укладку металлоконструкций и проводят их сварку. Идет обработка пролетов моста с помощью пескоструйного аппарата. Также проводится разрез железных остатков разрушенного моста.

Напомним, что юрист Портнов открывает в Станице Луганской юридический офис, где людям будут оказывать бесплатную помощь.

Ранее в полиции сообщили, сколько домов попали под разведение войск в Станице Луганской и Золотом.