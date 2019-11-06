В среду, 6 ноября, палата представителей Конгресса США опубликовала показания временного поверенного в делах США в Украине Билла Тейлора, которые он дал в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, передает Интерфакс.

"Свидетельства посла Тейлора... демонстрируют, что президент Трамп не выдавал военную помощь Украине и обусловил ее выдачу, а также крайне важную встречу в Белом доме тем, что президент Украины должен публично объявить о расследованиях... по Байденам и выборам 2016 года", - говорится в заявлении комитетов по надзору, иностранным делам и разведке.

По данным Associated Press, с Тейлором беседовали 10 часов за закрытыми дверями. На следующей неделе, как ожидается, Тейлор выступит на открытых слушаниях.

В показаниях, отрывки из которых приводят американские СМИ, Тейлор говорит, что у него было "четкое понимание" о том, что военная помощь Украине предоставлялась в обмен на проведение украинскими властями расследований в отношении семьи вероятного конкурента Трампа на выборах Джо Байдена.

"У меня было четкое понимание, что деньги, предоставляемые в качестве помощи в области безопасности, не поступили бы до тех пор, пока президент (Украины - Ред.) не пообещал бы провести расследование", - сказал Тейлор.

Напомним, в понедельник комитеты опубликовали первые стенограммы, связанные с процедурой импичмента. Так, были опубликованы показания бывшего советника госдепартамента США Майкла Маккинли, ушедшего в отставку в октябре, и бывшего посла США в Украине Мари Йованович. Беседы с чиновниками проходили за закрытыми дверями.

Во вторник комитеты опубликовали стенограммы с показаниями, полученными в рамках процедуры импичмента президента США от постпреда США в ЕС Гордона Сондланда и бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.