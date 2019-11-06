Информация о захвате самолета в аэропорту Амстердама оказалась ложной тревогой. Об этом информирует BNONews.

По словам официальных лиц, в аэропорту Амстердама Схипхол в Нидерландах было объявлено предупреждение, когда пилот активировал сигнал об угоне самолета, но все были благополучно эвакуированы, а инцидент был признан ложной тревогой. Авиакомпания Air Europa извинилась за ошибку.

Данный сигнал был предупреждением, которое протоколы о похищениях людей в аэропорту.

Скриншот: Twitter/ @AirEuropa

Фото: bnonews.com

Как выяснилось, пилот случайно активировал кнопку о захвате пассажирского самолета рейса UX1094 AirEuropa из Амстердама в Мадрид.

Ранее СМИ сообщили, что в аэропорту Амстердама люди с ножами захватили самолет с людьми. Был перекрыт терминал D.

Также мы писали, как самолет японского премьера Абэ вспыхнул в воздухе по пути в Таиланд.