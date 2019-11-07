Голивудская актриса Анджелина Джоли хочет уехать из Соединенных Штатов после того, как ее дети достигнут совершеннолетия. Об этом она рассказала в интервью Harper's Bazaar.

"Я хочу жить в другой стране и буду, как только моим детям исполнится 18 лет. Сейчас я должна находиться там же, где их отец", - объяснила она.

Джоли не стала рассказывать, куда именно хочет переехать, но призналась, что ей всегда импонировала Африка.

Напомним, Анджелину Джоли, ее коллегу Ричарда Мэддена и всю остальную съемочную группу эвакуировали со съемок фильма "Вечные" на Канарах после того, как неподалеку обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.

Как ранее сообщала "Страна", в Иране арестовали инстаграм-блогера Сахар Табар, которая прославилась как "иранская Анджелина Джоли". Настоящая Джоли на днях была на премьере второй части "Малефисенты". Она блистала в платье со скорпионом и открытой спиной.