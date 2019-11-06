Опубликовано видео, на котором видно, как сегодня, 6 ноября, житель Святошинского района Киева выстрелил в своего соседа, который пришел к нему разбираться по поводу незаконного подключения к общему электростояку. Пострадавшего увезли в больницу в критическом состоянии и маловероятно, что он выживет.

На кадрах видно, как группа людей стоит на лестничной клетке возле квартиры "стрелка". Неплательщик и пострадавший от выстрела громко спорят о том, что делать, в разговор вмешиваются какие-то женщины, возможно, соседи по дому. Общая атмосфера на видео немного напряженная, но предпосылок к агрессии не видно до тех пор, пока стрелявший не заходит в квартиру. Дверь в помещение открыта, слышны крики дочери "Папа, не надо, остановись, что ты делаешь, папа".

Оператор снял, как неплательщик заряжает свое ружье в коридоре квартиры, а потом выходит и с порога делает выстрел сначала в ногу мужчины, а потом стреляет выше. Пострадавший тут же пытается сбежать от неплательщика, слышны призывы поскорее вызвать медиков. Соседи кричат от ужаса. Слышно еще несколько хлопков, похожих на выстрелы в далеке.

Пострадавшего увезли в больницу в критическом состоянии и маловероятно, что он выживет.

После выстрела приехало несколько нарядов полиции: стрелявший неплательщик Алексей забаррикадировался в квартире и отказывался выходить. Дом оцепили, правоохранители прочесали здание в поиске оружия, которое еще могло быть у Алексея.

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