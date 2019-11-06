Захват самолета в Амстердаме. Пассажиры и экипаж освобождены
Пассажиры и экипаж захваченного в Амстердаме самолета благополучно покинули борт. Об этом сообщает BNO News.
О судьбе захватчиков ничего не сообщается.
Выяснилось, что пилот случайно активировал предупреждение об угоне самолета. Соответственно, сработали все экстренные службы аэропорта.
Детали инцидента устанавливаются.
Фото: bnonews.com
Как ранее сообщалось, 6 ноября, в голландском аэропорту Схипхол объявили чрезвычайную ситуацию из-за того, что вооруженные люди с ножами захватили пассажирский самолет.
Терминал D аэропорта был полностью закрыт для пассажиров. По информации сотрудников правоохранительных органов, в одном из самолетов произошла "подозрительная ситуация".
Ранее "Страна" рассказывала, как самолет японского премьера Абэ вспыхнул в воздухе по пути в Таиланд.