В среду, 6 ноября, в голландском аэропорту Схипхол объявили чрезвычайную ситуацию. Об этом сообщили в De Telegraaf со ссылкой на военную полицию, ответственную за охрану воздушной гавани.

Как сообщается, терминал D был полностью закрыт для пассажиров. По информации сотрудников правоохранительных органов, в одном из самолетов произошла "подозрительная ситуация". Подробности инцидента пока не уточняются.

Ситуации присвоена третья степень опасности, которая означает «потенциальную угрозу населению». На место прибыли спецназ, пожарные и медики.

В то же время The Sun пишет, что произошел захват заложников. По неподтвержденной информации СМИ, три вооруженных ножами человека захватили один из пассажирских лайнеров.

Предположительно, под ударом оказался рейс UX1094 авиакомпании Air Europa, следовавший в Мадрид. Согласно данным онлайн-табло, вылет самолета задерживается на 1 час 20 минут. На его борту находятся как минимум 27 человек.

Как сообщается, на место инцидента прибыло подразделение спецназа, а в военной полиции утверждают, что речь идет о "подозрительной ситуации на борту одного из самолетов". На место инцидента выехали несколько машин пожарных и скорой помощи.

Позже начала поступать информация о человеке с ножом, который пытался захватить и угнать воздушное судно. Инцидент произошел в момент, когда на полосу должен был садиться самолет.

Обновлено. Пассажиры и экипаж захваченного в Амстердаме самолета благополучно покинули борт.

Ранее сообщалось, что в нидерландском аэропорту Схипхол эвакуировали людей после сообщения о заложенной бомбе.