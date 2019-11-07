Шевченковский суд Киеве 6 ноября работал над видеозаписями с места обнаружения тела погибшей Ирины Ноздровской и видео с осмотром трупа. Об этом сообщает "Судебный репортер".

Запись производилась 6 января 2018. На нем показано, что берега реки поросли травой. Под мостом, на берегу, слева на бетонной поверхности обнаружена кровь. Тело Ноздровской было обнаружено с правого берега ниже по течению. Под мостом нашли также части мобильного телефона и 10 ножей.

На видео проводили эксперимент - на воду бросили конструкцию, которая по весу и по длине имитировала тело Ноздровской, для того, чтобы выяснить, с какой скоростью мог плыть труп.

Кроме того, зафиксированы объяснения криминалиста, который показывает, как, вероятно, юристку били ножом в шею.

Фото: Судебный репортер

Стороны имели возможность высказаться по поводу видео.

"Относительно глубины реки ... 90 см, я не уверен, что 90. Считаю, река мелковато ... Тело не могло бы пройти расстояние 200 метров. Не река - а ручей", - сказал адвокат подсудимого Россошанского Алексей Цыбенко.

Далее говорил отец убитой Сергей Дуняк.

"Очевидно, что 150 метров мой ребенок не мог проплыть по этой реке, ее завезли к тому месту на машине и бросили в воду", - заявил отец убитой.

Когда дошли до записи осмотра трупа, то посторонних лиц попросили выйти и эта часть заседания проходила в закрытом режиме - только при участии прокуроров, обвиняемого, адвоката, отца покойной, представителей потерпевших.

После этого мать покойной заявила:

"Россошанский, я перед судьями тебя прошу: расскажи правду! Твоя семья стоит сейчас под угрозой. Тебя не оставят живого, ни заказчиков, ни организаторов! Твои дети стоят под угрозой! Расскажи все! .. Твоя семья останется в живых!", - кричала женщина.

Прокурор настаивал на дальнейшем содержании под стражей, так как планируется еще вызывать свидетелей и необходимо, чтобы не было на них и на пострадавших давления.

Суд удалился в совещательную решить меру пресечения. Позже стало известно, что Россошанский остается под стражей еще на два месяца.

На следующем заседании суд продолжит исследовать видео. В том числе, должны исследовать запись следственного эксперимента с участием Россошанского, ранее признавал вину и показывал, как бил ножом Ирину и где снимал тело в реку.

Напомним, что 1 января 2018 Ирину Ноздровскую нашли мертвой в реке у села Демидов Вышгородского района Киевской области. Причиной смерти стали колото-резаные раны на шее.

В преступлении обвинили Юрия Россошанского - отца Дмитрия Россошанского, который в 2015 году сбил насмерть младшую сестру Ирины. Последняя занималась расследованием этого дела и добивалась осуждения виновного. Россошанский являются родственниками Сергея Куприенко, ранее возглавлявший Вышгородский районный суд Киевской области.

Суд приговорил виновного в аварии к 7 годам тюрьмы с лишением пара управлять транспортными средствами сроком на 3 года.