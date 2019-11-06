Беспартийный народный депутат Алексей Леонов, избранный на парламентских выборах от "Слуги народа" по мажоритарному округу №135 в Приморском районе Одессы, решил вступить в партию. Об этом он сообщил у себя в Instagram.

"Решил официально вступить в политическую партию "Слуга народа". Моя цель – создать и возглавить Одесскую городскую организацию партии "Слуга народа" для оперативного и качественного решения многочисленных городских проблем", - написал он.

Фото: instagram.com/alexey_leonov_od

Нардеп также уточнил, что своей главной задачей считает выполнение предвыборных обещаний.

"Особенно в части воплощения системных и комплексных экономических реформ. Заявление уже передано руководству партии", - подчеркнул он.

Ранее "Страна" объясняла, что Алексей Леонов, судя по официальной биографии, такой себе selfmade man, из повара ставший владельцем сетей ресторанов Pizza&Grill и Slow Piggy.

Правда, в настоящее время Леонов не числится владельцем каких-либо предприятий в государственном реестре юридических лиц. Ранее (до конца июня 2019 года) он был соучредителем ООО "Гриллион", в котором ему принадлежала доля в 7%, а 46,5% принадлежали некоей Людмиле Старовойтовой. Фамилия в Одессе известная: семья владеет крупной строительной компанией Megaline. К слову, до превращения в "молодого и успешного бизнесмена", Леонов работал управляющим в ресторане "7 континентов", который также входил в сферу влияния семьи Старовойтовых. Судя по всему, Леонов по сути является не самостоятельным бизнесменом, а младшим управляющим партнером в бизнес-проекте влиятельной одесской семьи. И именно для того, чтобы скрыть связи с ней, Леонова и вывели из числа учредителей "Гриллиона" накануне выборов.

Как писала "Страна", грядущий съезд партии "Слуга народа", намеченный на воскресенье, 10 ноября, в очередной раз рассорил фракцию политсилы в Верховной Раде. На мероприятие не позвали мажоритарщиков, которые не являются членами партии.